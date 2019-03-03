Роза Сябитова: «Есть мужчина для себя, а есть муж для семьи»

При этом сваха подчеркнула, что не искала «умного» мужа. «Я слушала его, открыв рот, и все было прекрасно, но вот в постели я скучала. Он очень удивился, когда узнал об этом, хотя я ему честно призналась», — вспомнила Сябитова первого супруга, которого назвала «ходячей энциклопедией».

Роза Сябитова уверена, что существуют мужчины для себя и мужья для семьи, которые обеспечивают благосостояние и могут стать отличными отцами для будущих детей. Поэтому женщинам нужно точнее понимать, чего хочется от мужчины.