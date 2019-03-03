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Роза Сябитова: «Есть мужчина для себя, а есть муж для семьи»

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Роза Сябитова

Фото: Instagram Розы Сябитовой
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Главная сваха страны призналась, что терпела рукоприкладство мужа из-за насыщенной сексуальной жизни.

Ведущая «Давай поженимся» и главная сваха России Роза Сябитова зачастую делится с Instagram-фолловерами советами по устройству личной жизни. На днях Роза рассказала о том, почему терпела мужа-деспота. Сябитова откровенно призналась, что до встречи с Юрием Андреевым пятнадцать лет была обделена мужским вниманием: «Я была голодная. Карьера ведущей – ты жертвуешь своим личным счастьем. Поэтому, конечно, я сидела на голодном пайке. И тут появляется мой сексотип: высокий мужчина, ласковый, что я очень люблю, потому что я сама не ласковая – конечно, я поддалась на всю эту историю». Избранник рассказал телеведущей о своем криминальном прошлом, однако это не изменило мнение Розы: « На тот момент, когда мне хотелось очень много секса, и этот секс шел мне в руки, мне, честно говоря, было все равно».

При этом сваха подчеркнула, что не искала «умного» мужа. «Я слушала его, открыв рот, и все было прекрасно, но вот в постели я скучала. Он очень удивился, когда узнал об этом, хотя я ему честно призналась», — вспомнила Сябитова первого супруга, которого назвала «ходячей энциклопедией».

Роза Сябитова уверена, что существуют мужчины для себя и мужья для семьи, которые обеспечивают благосостояние и могут стать отличными отцами для будущих детей. Поэтому женщинам нужно точнее понимать, чего хочется от мужчины.

Больше откровений от Розы Сябитовой вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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