«Ровно 16 лет назад я утонул в этих глазах»: Иосиф Пригожин трогательно признался в любви Валерии в годовщину знакомства

«Поздравляю вас! Пусть это прекрасное чувство будет длиться вечно!», «Красииивыыыееее!!! Еще сто раз по столько!!!», «Очень замечательная пара, прекрасно когда смотрите не только в любимые глаза, но и думаете в одном направлении», «Валерия Иосиф столько у вас любви чтобы вы даже можете давать ее другим потому что глядя на вас я реально получаю заряд бодрости и быть такой же в своей семье к своему мужу моим детям спасибо что есть такие как вы вы просто прелесть вы классные вы красивые и сумасшедшие в хорошем смысле», «Какие же Вы классные ❤️Это бомба ❤️Супер) Я тоже так хочу))) Вы мотиваторы», «Я так рада за Вас!!! Будьте Здоровы и Счастливы, Навсегда!!!» — осыпали супругов комплиментами интернет-пользователи.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram