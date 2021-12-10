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Россиянкам рассказали о необычном занятии, которое позволяет сохранить отношения

Ради мира в семье трехкратная чемпионка России и двукратный призер чемпионата мира по боксу Мария Рейнгардт призывает последовать ее примеру и начать заниматься боксом. По ее словам, данный вид единоборств позволяет женщине, например, обрести уверенность при отстаивании своей правоты в разговоре с мужчиной, помогает не становиться жертвой его манипуляций и агрессивных выпадов в свой адрес.
Россиянкам рассказали о необычном занятии, которое позволяет сохранить отношения

Мария Рейнгардт считает, что спорт дисциплинирует человека, учит контролировать эмоции и держать себя в руках. «Постучишь по мешку, выбросишь ненужную энергию и иначе на жизнь посмотришь. Если жена пилит мужа дома, ей тоже нужно походить на бокс, и она успокоится. Она на мешке выплеснет свое неудовольствие и будет спокойнее относиться к мужу», — рассказала она в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

Занятия боксом совсем не опасны и подходят для дам любого возраста. Единоборство развивает реакцию и координацию, укрепляет мышечный каркас и легкие, помогает побороть страхи и даже подходит в целях реабилитации после болезней, пишет «ФАН». «Помимо упражнений, я включаю дыхательную гимнастику. Кроме этого, здесь можно и суставы даже подлечить, если есть проблемы. У меня были взрослые девушки, которые приходили индивидуально заниматься, и я видела, как они меняются, какая это польза для семьи», — отметила Рейнгардт.

Фото: freepik.com

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