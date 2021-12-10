Россиянкам рассказали о необычном занятии, которое позволяет сохранить отношения

Мария Рейнгардт считает, что спорт дисциплинирует человека, учит контролировать эмоции и держать себя в руках. «Постучишь по мешку, выбросишь ненужную энергию и иначе на жизнь посмотришь. Если жена пилит мужа дома, ей тоже нужно походить на бокс, и она успокоится. Она на мешке выплеснет свое неудовольствие и будет спокойнее относиться к мужу», — рассказала она в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

Занятия боксом совсем не опасны и подходят для дам любого возраста. Единоборство развивает реакцию и координацию, укрепляет мышечный каркас и легкие, помогает побороть страхи и даже подходит в целях реабилитации после болезней, пишет «ФАН». «Помимо упражнений, я включаю дыхательную гимнастику. Кроме этого, здесь можно и суставы даже подлечить, если есть проблемы. У меня были взрослые девушки, которые приходили индивидуально заниматься, и я видела, как они меняются, какая это польза для семьи», — отметила Рейнгардт.