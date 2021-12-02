Россиянкам рассказали, как избежать одиночества и выйти замуж в условиях дефицита мужчин

В первую очередь не стоит конкурировать с другими женщинами, лучше постарайтесь сделать своего мужчину счастливым, чтобы он не хотел обращать внимание на прочих дам. «Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Также Павел Жавнеров порекомендовал представительницам прекрасного пола снизить требования по отношению к мужчинам. По его словам, не обязательно искать себе наиболее успешного и богатого партнера, поскольку главное, чтобы с человеком было комфортно и хорошо вместе.

Учитывая перечисленные советы, психолог подчеркнул, что в связи с дефицитом представителей сильного пола важно быстро определяться с ухажером и подталкивать его к заключению брака.