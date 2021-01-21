Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и пообещала вернуться

Вместе с хозяином дома гостья готовила блюда разных стран, они делились рецептами, вечерами смотрели фильмы. Марина общалась с новым другом на английском языке, а полтора месяца в режиме изоляции «пролетели как один миг».

На второй месяц туристка почувствовала себя неловко из-за слишком долгого пребывания у Фуркана и решила не злоупотреблять гостеприимством. Однако турок уговаривал ее остаться подольше. Девушка хотела вернуться в РФ и поэтому полетела в Стамбул. «Пришлось распрощаться, но с условием, что я обязательно жду его в гости в России, либо сама как-нибудь приеду «погостить», - отметила Ершова.