Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и пообещала вернуться
Путешественница оказалась в Турции в момент закрытия границ и прекращения международного авиасообщения. В то время местные отели перестали принимать иностранцев. Россиянка, заставшая локдаун в городе Болу, обратилась к местным жителям в социальной сети. Лишь один мужчина по имени Фуркан разрешил ей переночевать у него. Так как вскоре в Турции ввели строгий карантин, девушка прожила у него полтора месяца. «Хорошо, что с собой у меня был сухой паек из России — греча, сухая колбаса, ржаные сухари, конфеты и печенья», - написала она.
Вместе с хозяином дома гостья готовила блюда разных стран, они делились рецептами, вечерами смотрели фильмы. Марина общалась с новым другом на английском языке, а полтора месяца в режиме изоляции «пролетели как один миг».
На второй месяц туристка почувствовала себя неловко из-за слишком долгого пребывания у Фуркана и решила не злоупотреблять гостеприимством. Однако турок уговаривал ее остаться подольше. Девушка хотела вернуться в РФ и поэтому полетела в Стамбул. «Пришлось распрощаться, но с условием, что я обязательно жду его в гости в России, либо сама как-нибудь приеду «погостить», - отметила Ершова.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!