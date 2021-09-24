Россиянин нашел в другой стране девушку, которую увидел во сне, и женился на ней

«Черты лица были настолько прекрасные и запоминающиеся, что я понял, мне точно нужно ее найти. Пытался понять, где же я мог с ней встречаться? Была ли это встреча мимолетной или мы могли быть знакомы? Тогда появилась бы хоть какая-то зацепка. Но — бесполезно! Ни одной подсказки! Тогда у меня остался один выход — искать ее через социальные сети, сейчас это великая сила», — рассказал Андрей Коваль «КП».

Тогда еще 21-летний Андрей думал, как без всякой информации о незнакомке начать поиск, тогда он решил самостоятельно написать ее. Спустя несколько дней портрет был готов и разослан в соцсетях. «Снится мне уже пару недель. Раз снится — значит, где-то встречал. Очень хочу ее найти. Если вы узнаете в ней свою знакомую или, еще лучше, себя, откликнитесь. Максимальный репост, для вас — это пустяк, а для меня очень важно», — подписал под фотографией молодой человек.

Пользователи Сети пришли на помощь и стали активно распространять пост Андрея. Примерно через год девушка из снов наткнулась на собственный портрет в Интернете. «Сердце заколотилось! Я не понимала, похожа я или нет на эту девушку, но в тот момент мне искренне хотелось, чтобы этот пост был обо мне. Я открывала и закрывала этот портрет десятки раз, в мыслях вертелось: "Обо мне. Нет, все-таки это не я. Или может я?". Ну и подумала, может, все-таки ему написать? И... решилась!», — призналась Кристина, которая жила в Казахстане.

Как оказалось, Андрея с Казахстаном, а Кристину с Красноярском связывают родственники. На их свадьбе в 2016 году они действительно пересекались.

Спустя практически полгода общения на расстоянии влюбленные наконец встретились. 29 мая Кристина приехала в Красноярск и прямо на перроне с букетом цветов ее встретил Андрей и тут же встал на одно колено. «Цветы были восхитительны. А когда увидела его маму, то вообще перестала понимать, что происходит. Большой чемодан, толпа людей, и тут он мне вручает букет. Встает на одно колено... Совсем я не ожидала получить в тот же день в придачу к букету... кольцо!», — сказала девушка. Через несколько дней они подали заявление в ЗАГС и 5 июля сыграли свадьбу. Сегодня пара с необычной историей любви живет в Казахстане.