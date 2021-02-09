Россияне стали реже регистрировать браки
В 2019 году в России зарегистрировали 950,1 тысячи браков. В прошлом году их количество заметно уменьшилось и составило 770,8 тысячи. Больше всего официально регистрировали отношения в Москве - почти 66, 5 тысячи. Ведомство уточнило, что между тем, количество разводов также заметно сократилось. В 2020 году эта цифра достигала 564 тысячи, это на 57 тысяч случаев меньше, чем годом ранее.
В Росстате напомнили, что с декабря 2020 года подать заявление на регистрацию брака в российской столице стало проще. Для этого всего лишь надо заполнить онлайн-заявление на портале mos.ru. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, все больше пар пользуются возможностями электронного оформления документов. В 2020 году этой услугой воспользовалась почти половина будущих супругов.
Напомним, в ноябре 2020 года в России был принят законопроект с поправками в Семейный кодекс, направленными на то, чтобы запретить регистрацию в стране однополых браков, заключенных за рубежом. Это означает, что в РФ не признаются однополые браки.
Фото: pixabay.com
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