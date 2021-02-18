Россияне перечислили желаемые подарки на 23 февраля и 8 Марта

Так, больше всего мужчины в РФ хотят получить на День защитника Отечества деньги (41%), бытовую технику или инструменты (29%) и гаджеты (телефоны, плееры, планшеты) – четверть опрошенных. При этом деньги намерены подарить своим родственникам мужского пола 24% россиянок. Бытовую технику купят 17% девушек. Наиболее частыми подарками на 23 февраля станут косметика, парфюмерия (32%) и алкоголь (28%).

Женщины назвали самыми нужными подарками косметику (половина респонденток), деньги (48%) и цветы (47%). Как пишет РБК, мужчины угадали желания женщин лучше: цветы и косметика занимают первое и второе места в списке намерений (61 и 51% соответственно).

Мужчины закладывают на покупку подарков своим любимым суммы вдвое больше, чем хотят тратить женщины на 23 февраля. (2-4 тысячи рублей на 8 Марта против 1-2 тысячи - на 23 февраля). Исследование провели с 21 по 28 января 2021 года, в нем приняли участие тысяча респондентов по всей РФ.

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