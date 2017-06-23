Больше половины российских компаний контролируют своих сотрудников в социальных сетях!

По данным опроса, проведенного на портале Superjob.ru, 51% работодателей в России устанавливает гласные или негласные правила, регулирующие поведение сотрудников в социальных сетях.

Наиболее распространенное правило касается запрета на доступ к соцсетям со служебных компьютеров. Его придерживаются 29% компаний. Четверть руководителей требует, чтобы сотрудники не разглашали коммерческую тайну. За морально-этическим обликом подчиненных следят 18% работодателей: их волнует корректность высказываний, отсутствие нецензурных выражений и откровенных фото на страницах служащих. Стоит добавить, что публиковать негативную, порочащую информацию о самой организации, а также о руководстве, коллегах и клиентах запрещают всего 16% компаний.

Свободу самовыражения предоставляют работникам всего 39% российских компаний — они никак не регулируют поведение подчиненных в Сети.