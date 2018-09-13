Роман Абрамович строит для Дарьи Жуковой рекордно большой особняк в Нью-Йорке

Как стало известно журналистам, сейчас в Нью-Йорке идет «стройка века»: российский миллиардер Роман Абрамович задумал объединить три дома-таунхауса в один большой особняк. Однако он не будет жить там сам — жилье предназначено для бывшей жены бизнесмена Дарьи Жуковой и их общих детей, 9-летнего Аарона и 5-летней Леи. Роман же, по слухам, намерен окончательно переехать в Израиль, где живет последние пару лет.

По словам инсайдеров, «фишкой» особняка на Манхэттене являются не столько многочисленные спальни, детские и ванные комнаты, сколько огромных размеров бассейн и галерея для коллекции предметов искусства, которой владеет Дарья. Интересно, переедет ли к Жуковой ее новый бойфренд, греческий миллионер Ставрос Ниархос?