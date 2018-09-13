Роман Абрамович строит для Дарьи Жуковой рекордно большой особняк в Нью-Йорке

Как стало известно журналистам, сейчас в Нью-Йорке идет «стройка века»: российский миллиардер Роман Абрамович задумал объединить три дома-таунхауса в один большой особняк. Однако он не будет жить там сам — жилье предназначено для бывшей жены бизнесмена Дарьи Жуковой и их общих детей, 9-летнего Аарона и 5-летней Леи. Роман же, по слухам, намерен окончательно переехать в Израиль, где живет последние пару лет.
По словам инсайдеров, «фишкой» особняка на Манхэттене являются не столько многочисленные спальни, детские и ванные комнаты, сколько огромных размеров бассейн и галерея для коллекции предметов искусства, которой владеет Дарья. Интересно, переедет ли к Жуковой ее новый бойфренд, греческий миллионер Ставрос Ниархос?
Тем временем на днях другая бывшая супруга Абрамовича, экс-стюардесса Ирина, дала первое за 11 лет после развода интервью и заявила, что абсолютно счастлива, ведь она нашла себя в путешествиях и религии. Напомним, Роман и Ирина развелись в 2007 году, и женщина получила $300 миллионов и оплату всех расходов на пятерых детей пары.
Фото: imago stock&people, imago sportfotodienst / Global Look Press, East News, Instagram