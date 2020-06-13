Роковая женщина: Марина Газманова в красном лаковом плаще показала, какой ее видит муж
Фото: @marinagazmanova/Instagram Марины Газмановой
Поклонники восхищаются трепетными отношениями Марины и Олега Газмановых. Супруги счастливы вместе более двадцати лет и совершенно не стесняются демонстрировать свои чувства. 51-летняя Марина с удовольствием делится с фолловерами секретами счастливого брака и показывает, какой ее видит любимый муж.
«Туда -сюда, жарко-холодно, грустно-весело… штормит ! Но лаковый красный плащ спасает положение, глазами мужО становится теплее, я знаю, что надо скромнее, но вместе с плащом значительно веселее. Суббота! Надо всё равно держаться дома — 9 1/2 недель никто не отменял, пересмотрим фильм», — подписала Марина новое видео в блоге.
«🔥💋», — была лаконична Анжелика Ревва.
«Вы красавица», «Солнечный зайчик Вы! Ну просто прелесть», «Секси😍👏», «Шикарная Вы красотка!👍👍👍», «Женщина-огонь💥💥💥», «Умница, красавица с точёной фигуркой! Отрада для глаз и сердца 😍😍», — восхищаются подписчики.
Напомним, Олег и Марина Газмановы нашли свое счастье лишь со второй попытки. Первая супруга Ирина родила Олегу сына Родиона, а у Марины есть сын Филипп от брака с Вячеславом Мавроди. Стоит отметить, что певец воспитал сына супруги как своего родного, а некоторые пользователи Сети даже не верят в то, что такие похожие между собой Родион и Филипп — не кровные братья. Кроме того, у Олега и Марины Газмановых есть шестнадцатилетняя красавица-дочь Марианна.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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