Роберт Дауни-младший забавно поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Моя самка императорского пингвина»

В интервью Роберт рассказывал, что своим успехом обязан жене. Сьюзан в тяжелые моменты жизни приходила ему на помощь, и именно она помогла супругу побороть вредные привычки. В семье Дауни растут двое детей: 8-летний Экстон и 5-летняя Эйври.

У Дауни-младшего также есть 27-летний сын Индио от первой жены, модели Деборы Фалконер.