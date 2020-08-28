Роберт Дауни-младший забавно поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Моя самка императорского пингвина»
Фото: East News
55-летний Роберт Дауни-младший оригинально поздравил супругу Сьюзан с 15-й годовщиной свадьбы. Они поженились 27 августа 2005 года после двухлетнего романа.
«Сегодня я приветствую свою партнершу-самку императорского пингвина, которая дважды откладывала по одному яйцу и 3 раза меняла мою жизнь... Наступают следующие 15 сезонов спаривания...», — подписал актер фото с праздничным тортом.
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Today I salute my female emperor penguin partner who has laid a single egg twice and changed my life 3 times... Here’s to the next #15 seasons of re-pairing... #passionate #penguins #teamdowney #thankyou @theofficialsting @trudiestyler for the #fabulous #empirecakes
В интервью Роберт рассказывал, что своим успехом обязан жене. Сьюзан в тяжелые моменты жизни приходила ему на помощь, и именно она помогла супругу побороть вредные привычки. В семье Дауни растут двое детей: 8-летний Экстон и 5-летняя Эйври.
У Дауни-младшего также есть 27-летний сын Индио от первой жены, модели Деборы Фалконер.
Фото: East News
Видео: BBC America
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