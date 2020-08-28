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Роберт Дауни-младший забавно поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Моя самка императорского пингвина»

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Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан

Фото: East News

Актер с женой Сьюзан Дауни отметили 15-летие со дня бракосочетания.

55-летний Роберт Дауни-младший оригинально поздравил супругу Сьюзан с 15-й годовщиной свадьбы. Они поженились 27 августа 2005 года после двухлетнего романа.

«Сегодня я приветствую свою партнершу-самку императорского пингвина, которая дважды откладывала по одному яйцу и 3 раза меняла мою жизнь... Наступают следующие 15 сезонов спаривания...», — подписал актер фото с праздничным тортом.

В интервью Роберт рассказывал, что своим успехом обязан жене. Сьюзан в тяжелые моменты жизни приходила ему на помощь, и именно она помогла супругу побороть вредные привычки. В семье Дауни растут двое детей: 8-летний Экстон и 5-летняя Эйври.

У Дауни-младшего также есть 27-летний сын Индио от первой жены, модели Деборы Фалконер.

Фото: East News

Видео: BBC America

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