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Рита Дакота: «Я не хотела хайпить на разводе»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Соколовский и Рита Дакота

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Певица рассказала популярному еженедельному журналу о трудном периоде в своей жизни.

Развод 28-летней Риты Дакоты (настоящее имя Маргарита Герасимович — прим.ред.) и 27-летнего Влада Соколовского наделал немало шума в Сети. Несмотря на то, что певица неоднократно заявляла, что не хочет публично обсуждать перемены в своей личной жизни, для некоторых СМИ она сделала исключение. В свежем выпуске еженедельника Hello! вышло новое интервью Риты, в котором она поделилась своими мыслями и переживаниями.

По словам певицы, решение откровенно поговорить о разводе не было спонтанным: «Я действительно не хотела и по этой причине не давала интервью. Понимала, что, пока у меня болит, пока есть обида, это будет злое интервью, я буду говорить вещи, о которых впоследствии пожалею. Теперь, когда злость прошла, я могу говорить, принимая все, что происходит в моей жизни».

Дакота отметила, что не сможет полностью вычеркнуть Влада из своей жизни: «Я каждый день просыпаюсь рядом с маленьким человечком — точной копией Влада, так что, вероятно, я буду помнить о нем даже не выходя за пределы собственной квартиры. Но меня это больше не ранит. Я вспоминаю о нем с улыбкой и благодарностью — за опыт».

Многие женщины, оказавшиеся в подобной ситуации, принимают позицию абьюзера, жертвы. «Мне такой сценарий — быть жертвой — не подходит. Однако я не осуждаю женщин, которые прощают и живут с этим, если это действительно их выбор», — призналась певица.

В данный момент пара официально не разведена, по словам Дакоты, все юридические формальности должны быть улажены до конца текущего года.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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