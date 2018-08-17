Рита Дакота рассказала, как несколько лет боролась за свой брак

Неделю назад певица Рита Дакота объявила в своем блоге, что решила развестись с мужем, актером и музыкантом Владом Соколовским. Она не стала скрывать причину: все годы, которые они были в браке, он бессовестно ей изменял. Как выяснилось, обманутая женщина узнала о предательстве задолго до того, как приняла решение. Долгое время она пыталась удержать мужа, подстраиваясь под его привычки и вкус.

«Удивительно наблюдать за тем, как внутренне я меняюсь каждый день. Мне 28 и я только сейчас, наконец, знакомлюсь с собой настоящей. Эта трансформация и пугает, и окрыляет меня, одновременно. Вспоминаю тот страшный день, когда я узнала всё это...Сейчас я будто бы сверху смотрю на эту глупую раздавленную Риту, которая глушила свою боль слезами, алкоголем и сигаретами, и в этой агонии твёрдо решила "бороться" со всеми теми "недостатками", из-за которых мужчина может променять свою женщину и мать своего ребёнка на безликий водоворот пустых похожих друг на друга "идеальных женщин". Тогда я в агонии во всех красках планировала, как закроюсь в спортзале и кабинете косметолога, сделаю себе идеальное тело, идеальное лицо, идеальные волосы, идеальный гардероб, буду ходить даже в магазин за продуктами на каблуках и в кружевном белье. Мне так хотелось, чтобы он ПОЖАЛЕЛ», — вспоминает Рита.

«Но случилось обратное. Я вдруг, возможно впервые в своей жизни, полюбила СЕБЯ, то настоящее в себе, что я отрицала и подавляла эти годы в погоне за картинкой, которая нравится мужу. Я каждое утро выхожу из душа, смотрю на себя в зеркало и вижу красоту. Вижу СОВЕРШЕНСТВО, в каждой новой морщинке, которая появилась вокруг глаз, что с искренней любовью смотрели на своего мужчину. В новой ‘неидеальной’ форме груди, которая через лактостаз и угрозу ампутации, всё же выкормила настоящего человека. В каждой растяжечке на теле, которое выносило его. В своём лишнем весе, в настоящем взрослом лице женщины, даже без косметики», — признается она.