Рита Дакота призналась, что год после развода стал лучшим в ее жизни

В августе минувшего года стало известно, что 29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский приняли решение развестись. Расставание вышло громким и болезненным, однако на днях певица призналась, что время, прошедшее с момента развода, стало едва ли не лучшим в ее жизни. К артистке обращаются многие девушки, попавшие в похожую ситуацию, поэтому Рита всегда поддерживает «подруг по несчастью»: «Читаю истории других девочек и хочу взять каждую из них за руку и пообещать, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.. «Я там была», я точно знаю, милые, всё будет так хорошо, что сейчас вы просто не способны в это поверить.. С момента моего расставания с бывшим мужем и отцом Мии прошёл почти год. Самый сложный, самый трансформационный год в моей жизни. И только по прошествии этого времени я могу с уверенностью сказать, что это был ЛУЧШИЙ ГОД В МОЕЙ ЖИЗНИ».
«Если бы мне тогда сказали, что я однажды скажу такое вслух, я бы никогда не поверила, но я сейчас говорю чистейшую правду. Я благодарна этому опыту и этому году, как, наверное, ничему другому за всю свою жизнь. Предательство самого близкого человека на земле вдруг развернуло мою жизнь на 180 градусов, развернуло именно к свету, к осознанности, к пониманию, кто я есть и чего я хочу на самом деле, к любви, к мудрости, к служению людям, к принятию, к личному и духовному росту и, наконец, к благодарности».
«В ответ на мою готовность с открытым сердцем принимать все оттенки этого непростого опыта, Вселенная вылила мне на голову ТАКООООООЙ поток любви и счастья, что в легкие не помещается воздух, когда я произношу эти слова. Если бы только можно было вернуться в то время, обнять запуганную и разбитую Ритуху и на ушко шепнуть ей, какие чудеса ее ждут…<…> Девочки, милые мои, хорошие, надо только немнооооожечко потерпеть, самую капельку, потерпеть и не озлобиться, не закрыться, не возненавидеть жизнь, а напоминать себе почаще, что «Бог не бывает неправ» и открыть свое сердце навстречу этой боли. Там впереди настоящее счастье, мои хорошие, такое счастье, о котором вы и подумать никогда не смели», – подытожила Дакота.
Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота поженились в 2015 году. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Мия.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Рита Дакота, Instagram
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