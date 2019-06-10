Рита Дакота призналась, что год после развода стал лучшим в ее жизни

В августе минувшего года стало известно, что 29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский приняли решение развестись. Расставание вышло громким и болезненным, однако на днях певица призналась, что время, прошедшее с момента развода, стало едва ли не лучшим в ее жизни. К артистке обращаются многие девушки, попавшие в похожую ситуацию, поэтому Рита всегда поддерживает «подруг по несчастью»: «Читаю истории других девочек и хочу взять каждую из них за руку и пообещать, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.. «Я там была», я точно знаю, милые, всё будет так хорошо, что сейчас вы просто не способны в это поверить.. С момента моего расставания с бывшим мужем и отцом Мии прошёл почти год. Самый сложный, самый трансформационный год в моей жизни. И только по прошествии этого времени я могу с уверенностью сказать, что это был ЛУЧШИЙ ГОД В МОЕЙ ЖИЗНИ».