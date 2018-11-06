Рита Дакота отдыхает на Бали с известным российским миллионером

Вскоре после дня рождения дочери Рита Дакота улетела на Бали. Малышку певица решила оставить дома, а сама успевает не только отдыхать с друзьями на острове, но и работать. Именно там артистка решила снять свой новый клип.

А накануне Рита отправилась поиграть в гольф, куда ее пригласил миллионер Александр Росляков. Бизнесмен уже не первый год живет на Бали и дружит со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Сама Рита называет Александра своим близким другом, но поклонники подозревают, что в этой паре вполне могла «пробежать искра».