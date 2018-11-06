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Рита Дакота отдыхает на Бали с известным российским миллионером

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рита Дакота

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28-летняя певица Рита Дакота улетела работать и отдыхать на Бали в компании 48-летнего миллионера Александра Рослякова.

Вскоре после дня рождения дочери Рита Дакота улетела на Бали. Малышку певица решила оставить дома, а сама успевает не только отдыхать с друзьями на острове, но и работать. Именно там артистка решила снять свой новый клип.

А накануне Рита отправилась поиграть в гольф, куда ее пригласил миллионер Александр Росляков. Бизнесмен уже не первый год живет на Бали и дружит со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Сама Рита называет Александра своим близким другом, но поклонники подозревают, что в этой паре вполне могла «пробежать искра».

Росляков с удовольствием публикует в своем микроблоге фото и видео с Дакотой, но означает ли это что-то большее, чем дружбу, пока сложно сказать. Отметим, что Александр стал известным после того, как принял участие в проекте «Секретный миллионер», где помогал бедным людям. Что касается бывшего мужа Дакоты Влада Соколовского, то он также улетел в жаркие страны. Сейчас певец вместе со своей новой возлюбленной отдыхает на Кипре.

Фото и видео: Instagram

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