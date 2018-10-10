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Рита Дакота о своем рухнувшем браке: «Знать, что тебя использовали — жутко, что не любили — еще более жутко»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Влад Соколовский и Рита Дакота

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28-летняя певица Рита Дакота в очередной раз высказалась о расставании с 27-летним мужем Владом Соколовским.

Рита Дакота все еще очень переживает из-за развода с Владом Соколовским, о котором пара объявила в августе этого года. Девушка объяснила, что певец ей неоднократно изменял, а сейчас, спустя всего месяц после официального расторжения брака, у Влада уже появилась новая возлюбленная.

«Скажу первый и последний раз, исключительно во спасение себя, ведь для меня сейчас это во главе угла: мы не ссорились, мы развелись. У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца, ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался. Возможно, оттого, что знает меня хорошо и понимает, что такое простить я никогда не смогу. Возможно потому, что он давно меня не любит и вся история с семьей была удобна для влога, картинки и рейтингов. А жена-композитор для карьеры. Знать, что тебя использовали — жутко, знать, что не любили - еще более жутко. Но и с этим я справлюсь», — откровенно заявила Рита в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, в конце октября прошлого года супруги впервые стали родителями – появилась на свет их дочь Мия. Сейчас девочка живет с мамой, но Дакота разрешила Соколовскому навещать ее в любое время.

Фото и видео: Instagram

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