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Рианна судится с отцом, незаконно использующим ее имя в целях баснословной прибыли

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рианна с отцом Рональдом Фенти

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30-летняя певица подала документы в суд на родного отца Рональда Фенти.

Рианна — девушка, которая за словом в карман не полезет и не даст себя в обиду. Даже родному отцу звезда не намерена прощать нечестные и неправильные, на ее взгляд, поступки. Так, на днях Ри-Ри подала в суд, требуя ликвидировать компанию по поиску талантов Fenty Entertainment, созданную ее родителем якобы от ее имени.

Любопытно, что Рианна, по собственному утверждению в судебных документах, неоднократно просила отца не обогащаться за ее счет, но он просто игнорировал знаменитую дочь.

Известно, что певица никогда не отгораживалась от отца, но он никогда не был для нее примером и особенно любимым родственником. В детстве малышке Робин (настоящее имя Рианны, — прим. ред.) приходилось вместе с папой торговать дешевой одеждой в скромной палатке, чтобы обеспечить семью. При этом мужчина и не пытался скрыть свою зависимость от алкоголя и запрещенных веществ. Когда Рианне, которая была старшей из детей в семье, исполнилось 14 лет, ее родители развелись, но девушка сохранила общение с отцом.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Lev Radin, Matrix Media Group/face to face / Global Look Press, Instagram

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