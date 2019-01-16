Рианна судится с отцом, незаконно использующим ее имя в целях баснословной прибыли

Рианна — девушка, которая за словом в карман не полезет и не даст себя в обиду. Даже родному отцу звезда не намерена прощать нечестные и неправильные, на ее взгляд, поступки. Так, на днях Ри-Ри подала в суд, требуя ликвидировать компанию по поиску талантов Fenty Entertainment, созданную ее родителем якобы от ее имени.

Любопытно, что Рианна, по собственному утверждению в судебных документах, неоднократно просила отца не обогащаться за ее счет, но он просто игнорировал знаменитую дочь.