Резо Гигинеишвили признался в любви к Надежде Оболенцевой и показал ее редкие фото

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева встречаются не первый год. Долгое время пара скрывала чувства и на мероприятия они ходили порознь. Впервые Резо и Надежда вышли в свет год назад, появившись на «Кинотавре - 2018».
Теперь влюбленные чувств не скрывают и публикуют совместные фото в Instagram. Так, Гигинеишвили поделился с подписчиками неожиданными снимками Надежды и признался в любви своей избраннице.
«Такую ее мало кто знает ! Она себя мало знает такой! Но именно такую я ее люблю !», - написал Резо (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Подруга пары – фитнес-тренер и бизнесвумен Ольга Слуцкер также опубликовала на своей странице трогательное фото Резо и Надежды.
Фото: Instagram
Напомним, Резо Гигинеишвили дважды был женат. Певица Анастасия Кочеткова родила ему дочь Машу, а актриса Надежда Михалкова – дочь Нину и сына Ивана. Резо много времени уделяте всем детям, не скрывает, что очень любит их и часто размещает общие фотографии в соцсетях.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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