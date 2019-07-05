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Резо Гигинеишвили признался в любви к Надежде Оболенцевой и показал ее редкие фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Фото: Instagram
Режиссер опубликовал снимки в соцсети.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева встречаются не первый год. Долгое время пара скрывала чувства и на мероприятия они ходили порознь. Впервые Резо и Надежда вышли в свет год назад, появившись на «Кинотавре - 2018».

Теперь влюбленные чувств не скрывают и публикуют совместные фото в Instagram. Так, Гигинеишвили поделился с подписчиками неожиданными снимками Надежды и признался в любви своей избраннице.

«Такую ее мало кто знает ! Она себя мало знает такой! Но именно такую я ее люблю !», - написал Резо (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Подруга пары – фитнес-тренер и бизнесвумен Ольга Слуцкер также опубликовала на своей странице трогательное фото Резо и Надежды.

Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и Ольга Слуцкер

Фото: Instagram

Напомним, Резо Гигинеишвили дважды был женат. Певица Анастасия Кочеткова родила ему дочь Машу, а актриса Надежда Михалкова – дочь Нину и сына Ивана. Резо много времени уделяте всем детям, не скрывает, что очень любит их и часто размещает общие фотографии в соцсетях.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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