Резо Гигинеишвили признался в любви к Надежде Оболенцевой и показал ее редкие фото

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева встречаются не первый год. Долгое время пара скрывала чувства и на мероприятия они ходили порознь. Впервые Резо и Надежда вышли в свет год назад, появившись на «Кинотавре - 2018».

Теперь влюбленные чувств не скрывают и публикуют совместные фото в Instagram. Так, Гигинеишвили поделился с подписчиками неожиданными снимками Надежды и признался в любви своей избраннице.