Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались?

Еще в начале января Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева путешествовали вместе по Индии и выглядели очень счастливыми. Но, говорят, именно в этой поездке их отношения испортились — по возвращении в Россию знаменитости отписались друг от друга в Instagram и перестали выкладывать совместные фото.

Разумеется, возможно, что и режиссер, и основательница интеллектуального «Клуба 418» просто погрузились в работу. Они пока не комментируют информацию о своем расставании.