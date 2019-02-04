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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

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Говорят, что 36-летний режиссер и 35-летняя светская львица больше не вместе.

Еще в начале января Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева путешествовали вместе по Индии и выглядели очень счастливыми. Но, говорят, именно в этой поездке их отношения испортились — по возвращении в Россию знаменитости отписались друг от друга в Instagram и перестали выкладывать совместные фото.

Разумеется, возможно, что и режиссер, и основательница интеллектуального «Клуба 418» просто погрузились в работу. Они пока не комментируют информацию о своем расставании.

Напомним, до романа со своей давней знакомой Резо был женат на актрисе Надежде Михалковой, а также на певице Анастасии Кочетковой. От обоих браков у него есть дети — старшая дочь Мария, младшая Нина и маленький сын Ваня.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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