Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались?

Еще в начале января Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева путешествовали вместе по Индии и выглядели очень счастливыми. Но, говорят, именно в этой поездке их отношения испортились — по возвращении в Россию знаменитости отписались друг от друга в Instagram и перестали выкладывать совместные фото.
Разумеется, возможно, что и режиссер, и основательница интеллектуального «Клуба 418» просто погрузились в работу. Они пока не комментируют информацию о своем расставании.
Напомним, до романа со своей давней знакомой Резо был женат на актрисе Надежде Михалковой, а также на певице Анастасии Кочетковой. От обоих браков у него есть дети — старшая дочь Мария, младшая Нина и маленький сын Ваня.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram