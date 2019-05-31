Во всем виновато фото: ревнивая женщина стала посмещищем в Сети, устроив разборки с соперницей из-за коленок парня

В Твиттере подняли на смех ревнивую женщину, которая угрожала «сопернице», что та присвоила себе ноги чужого парня, сообщает британское издание Daily Mail.

Селина Азам из Ньюкасла (Великобритания) подверглась нападению, после того как она опубликовала фотографию своих ног, переплетенных с ногами ее парня Брэдли, в истории соцсети Snapchat.

Через приложение с ней связалась другая женщина, которая утверждала, что ноги мужчины на фотографии на самом деле принадлежали ее парню Кирану.