Решетова была завидной невестой до встречи с Тимати: «Cущественные суммы я начала зарабатывать в 20 лет»

Модель Анастасию Решетову часто упрекают в том, что она «удобно устроилась»: в свои 23 она уже стала мамой, и отец ее ребенка — публичная личность, обеспеченный человек. Сама Анастасия так не считает, ведь свои первые деньги она заработала, когда ей было 13 лет, а серьезно зарабатывать начала, когда ей исполнилось 20.

«Судя по комментариям некоторые считают что девушка, которая замужем за успешным обеспеченным мужчиной как правило не обязана думать о том какую лепту она сама может внести в семейный бюджет. Как оказалось, по мнению многих если ты красива и твой мужчина богат, то остается лишь заниматься детьми при их наличии, собой или домом, а все расходы должен покрывать мужчина , ведь на то он и мужчина... Давайте теперь я выскажу свою точку зрения на этот счет. Ранее описанная позиция в основном относится к русским женщинам. Почему-то, в основном в нашей стране у многих устоялось вышеописанное видение идеального тандема. Но разве это не клево когда женщина может не сидеть на шее у любимого? Когда не надо постоянно спрашивать его карточку чтобы пойти и купить себе что-нибудь красивое? А когда вы вместе за ужином можете как настоящие партнеры обсудить рабочие вопросы, обменяться мнениями и вдохновить друг друга на новые идеи? Мне кажется это очень важно и приятно для обоих», — рассуждает она в блоге.