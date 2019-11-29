Решетова была завидной невестой до встречи с Тимати: «Cущественные суммы я начала зарабатывать в 20 лет»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Модель Анастасию Решетову часто упрекают в том, что она «удобно устроилась»: в свои 23 она уже стала мамой, и отец ее ребенка — публичная личность, обеспеченный человек. Сама Анастасия так не считает, ведь свои первые деньги она заработала, когда ей было 13 лет, а серьезно зарабатывать начала, когда ей исполнилось 20.
«Судя по комментариям некоторые считают что девушка, которая замужем за успешным обеспеченным мужчиной как правило не обязана думать о том какую лепту она сама может внести в семейный бюджет. Как оказалось, по мнению многих если ты красива и твой мужчина богат, то остается лишь заниматься детьми при их наличии, собой или домом, а все расходы должен покрывать мужчина , ведь на то он и мужчина... Давайте теперь я выскажу свою точку зрения на этот счет. Ранее описанная позиция в основном относится к русским женщинам. Почему-то, в основном в нашей стране у многих устоялось вышеописанное видение идеального тандема. Но разве это не клево когда женщина может не сидеть на шее у любимого? Когда не надо постоянно спрашивать его карточку чтобы пойти и купить себе что-нибудь красивое? А когда вы вместе за ужином можете как настоящие партнеры обсудить рабочие вопросы, обменяться мнениями и вдохновить друг друга на новые идеи? Мне кажется это очень важно и приятно для обоих», — рассуждает она в блоге.
«Я помню свои первые заработанные деньги, которые мне заплатили за подработку в компании соц исследований. Мне тогда было 13 лет. Я помню своё довольное лицо когда мне протянули этот заветный конверт где было 4 тыс рублей. Как я кайфанула тогда)) Первые существенные суммы я начала зарабатывать когда мне было 20 лет. Все благодаря Instagram- как крупнейшей бизнес площадке и соучредительству в бьюти-проекте и своему бренду одежды. Тогда же я могла себе позволить купить любую брендовую вещь, помогать родственникам и копить на собственный бизнес и покрупнее. В 21 год я успешно открыла свой салон, который на сегодняшний день имеет несколько франчайзинговых точек. Поэтому, прошу не удивляться наличию промо публикаций в моем аккаунте , а также коммерческой рекламы. Я рекламирую собственный продукт и услуги, либо тот продукт, который я попробовала и в котором я уверена. Я не вижу ничего плохого в этой ситуации. Мне нравится иметь собственный доход, финансовую независимость и материальную цель. Возможность зарабатывать самой и зарабатывать много - это круто! Но при этом я все равно нахожусь за крепким мужским плечом и в моментах ощущаю себя маленькой хрупкой девочкой. В этом и есть идеальный баланс», — заключила она.
Согласны?
Фото и видео: instagram
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