Регина Тодоренко призналась, сколько раз отказалась выйти замуж

28-летняя Регина Тодоренко в минувшем году вышла замуж за своего возлюбленного, певца Влада Топалова. Этот брак стал для телеведущей первым, однако в недавней беседе с популярным визажистом Гоар Аветисян для шоу «Пятница с Региной» она призналась, сколько раз в своей жизни получала предложение руки и сердца. По словам Тодоренко, ее звали замуж как минимум семь раз: «Я дико нервничала, потому что понимала, что совсем не хочу замуж». Тем не менее, заветное «Да» услышал только Влад Топалов, с которым Регина познакомилась во время совместной работы над спектаклем.
Слухи об отношениях Влада Топалова и Регины Тодоренко появились в СМИ в начале минувшего года, однако долгое время пара предпочитала их не комментировать. Кроме того, телеведущая предпочла скрывать и «интересное положение». 5 декабря 2018 года у супругов родился сын, которого назвали Михаилом.
Больше о личной жизни Регины Тодоренко вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram