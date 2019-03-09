Регина Тодоренко призналась, сколько раз отказалась выйти замуж

Слухи об отношениях Влада Топалова и Регины Тодоренко появились в СМИ в начале минувшего года, однако долгое время пара предпочитала их не комментировать. Кроме того, телеведущая предпочла скрывать и «интересное положение». 5 декабря 2018 года у супругов родился сын, которого назвали Михаилом.

Больше о личной жизни Регины Тодоренко вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram