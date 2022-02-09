Рецепт идеального брака: отдых вдвоем, регулярный секс и другие ингредиенты любви
Согласно исследованиям, поддерживать отношения позволяют путешествия. В год необходимо несколько раз отправляться в непродолжительные поездки — например, на выходные и пару раз отдохнуть вдвоем подольше. «Это качественное время, проведенное в наслаждении общими интересами, похоже, является выигрышной формулой для прочного брака», — сказал управляющий директор компании Саймон Томпсон.
Респонденты отметили и важность близости. По их мнению, оптимально заниматься около 5 раз в неделю интимом, до 10 раз признаваться в любви и около 11 обниматься. Об этом пишет Daily Star.
Другими необходимыми элементами счастливого брака оказались следующие факторы: забота, поддержка, уважение, совместное времяпрепровождение, романтика, гордость, чувство юмора, умение прощать. Кроме того, следует принимать сторону любимого, даже если он не прав, строить совместные планы, ладить с его семьей, урегулировать конфликты и решать споры, выслушивать проблемы, недовольства и проявлять интерес, а также мириться с его плохим настроением, быть самими собой.
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