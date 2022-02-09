Рецепт идеального брака: отдых вдвоем, регулярный секс и другие ингредиенты любви

Согласно исследованиям, поддерживать отношения позволяют путешествия. В год необходимо несколько раз отправляться в непродолжительные поездки — например, на выходные и пару раз отдохнуть вдвоем подольше. «Это качественное время, проведенное в наслаждении общими интересами, похоже, является выигрышной формулой для прочного брака», — сказал управляющий директор компании Саймон Томпсон.

Респонденты отметили и важность близости. По их мнению, оптимально заниматься около 5 раз в неделю интимом, до 10 раз признаваться в любви и около 11 обниматься. Об этом пишет Daily Star.