«Ребенок в шоке»: Ирина Слуцкая рассказала о конфликтах 8-летней дочери в школе фигурного катания

К сожалению, нередки ситуации, когда хейтеры у знаменитостей объявляются и в реальной жизни и, более того, вымещают злобу на их детях. Недавно с подобным столкнулась и дочка Ирины Слуцкой Варя, которая идет по стопам мамы и занимается в школе фигурного катания. О том, что пришлось терпеть Варе, рассказала сама Ирина в микроблоге.
«Ситуация: приходит ребенок домой и говорит, что некая девочка (на несколько лет старше) которая тренируется в одной группе, начинает прямо в глаза говорить ребенку, что твоя мама такая-сякая приплетая к этому достаточно жесткие выражения. Ребенок в шоке, потому-что и слов-то таких не слышала и неприятно слушать. А теперь внимание, вопрос: Ваша реакция? Поговорить со своим чадом и объяснить, что эти высказывания некультурны, или что они неразумны и тот ребенок в принципе не особо понимает? Или подойти самой и сказать пару ласковых и маме и ребенку?» — спросила Слуцкая совета у фолловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Самое неприятное, что дети сами по себе не могут знать про маму! Значит родители «науськали». Сама такое постоянно переживаю», «А зачем лезть? Дети должны сами разобраться. Им же во взрослую жизнь скоро. Не всегда мамочки будут их разногласия примерять», «Ребенку объяснить, что бывают такие люди! Взрослую женщину — проигнорировать! И ВСЕ!!!! Потому что Вам и доказывать ничего не надо!!!! Факты о Вас и о Ваших победах говорят сами за себя!», «Ирина, я думаю нельзя в данной ситуации промолчать, надо поговорить с родителями этой девочки. Но молчать точно нельзя», « Научите отвечать культурно, и чтоб дочь сразу уходила и не слушала», — разделились мнения поклонников.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram