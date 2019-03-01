«Ребенок в шоке»: Ирина Слуцкая рассказала о конфликтах 8-летней дочери в школе фигурного катания

К сожалению, нередки ситуации, когда хейтеры у знаменитостей объявляются и в реальной жизни и, более того, вымещают злобу на их детях. Недавно с подобным столкнулась и дочка Ирины Слуцкой Варя, которая идет по стопам мамы и занимается в школе фигурного катания. О том, что пришлось терпеть Варе, рассказала сама Ирина в микроблоге.

«Ситуация: приходит ребенок домой и говорит, что некая девочка (на несколько лет старше) которая тренируется в одной группе, начинает прямо в глаза говорить ребенку, что твоя мама такая-сякая приплетая к этому достаточно жесткие выражения. Ребенок в шоке, потому-что и слов-то таких не слышала и неприятно слушать. А теперь внимание, вопрос: Ваша реакция? Поговорить со своим чадом и объяснить, что эти высказывания некультурны, или что они неразумны и тот ребенок в принципе не особо понимает? Или подойти самой и сказать пару ласковых и маме и ребенку?» — спросила Слуцкая совета у фолловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).