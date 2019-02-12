«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке

О прошлом нового возлюбленного Людмилы Путиной, бизнесмена Артура Очеретного, известно очень мало. Между тем, как рассказала известный адвокат Екатерина Гордон в интервью журналу StarHit, у мужчины есть бывшая жена Анастасия Бочарова и их общий 11-летний сын, на содержание которого он не платит алименты, да и вопрос о проживании мальчика до сих пор не решен.

«Настя устала, что ребенка забирали, когда вздумается и не всегда вовремя отдавали. Я лично общалась с Очеретным: он производил впечатление адекватного человека. На суде, к сожалению, как он, по словам Насти, ей и обещал, начали твориться чудеса. Могу сказать, что имя Людмилы упоминалось очень часто и, несмотря на то, что опека даже не изучила место жительства Очеретного, суд слово в слово принял его предложение», — рассказала Екатерина.