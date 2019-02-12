«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке

О прошлом нового возлюбленного Людмилы Путиной, бизнесмена Артура Очеретного, известно очень мало. Между тем, как рассказала известный адвокат Екатерина Гордон в интервью журналу StarHit, у мужчины есть бывшая жена Анастасия Бочарова и их общий 11-летний сын, на содержание которого он не платит алименты, да и вопрос о проживании мальчика до сих пор не решен.
«Настя устала, что ребенка забирали, когда вздумается и не всегда вовремя отдавали. Я лично общалась с Очеретным: он производил впечатление адекватного человека. На суде, к сожалению, как он, по словам Насти, ей и обещал, начали твориться чудеса. Могу сказать, что имя Людмилы упоминалось очень часто и, несмотря на то, что опека даже не изучила место жительства Очеретного, суд слово в слово принял его предложение», — рассказала Екатерина.
Гордон сообщила, что ее клиентка приняла решение подать апелляцию, и на днях должно состояться очередное судебное заседание. «Никакой глобальной трагедии нет — это всего лишь битва за адекватный график общения с ребенком, но я считаю, что и в таких небольших вопросах пренебрегать законом нельзя, ссылаясь на влиятельных родственников», — заявила адвокат. Напомним, Людмила развелась с президентом РФ Владимиром Путиным в 2013 году и через пару лет познакомилась с Артуром Очеретным, который сейчас возглавляет Центр развития межличностных коммуникаций, которому покровительствует Людмила Александровна.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Pravda Komsomolskaya, Zamir Usmanov / Global Look Press, Facebook
Видео: Youtube.com / RT на русском