Реакция мужчины на просьбу купить средства женской гигиены позабавила пользователей Сети

Что же, ни для кого секрет, что каждый месяц у женщины начинается менструация. Особо ранимые товарищи всегда рады поиграть синонимами: «Эти дни», «Киска мордочку разбила», «Красная армия», «Гости из Краснодара», «Девичье красноречие» и еще десятки вариаций для названия естественного процесса — утилизации невостребованного генетического материала. Словом, чаще всего проявляют чудеса выдумывания метафор, как правило, мужчины. Но женщина по имени Броган Пейдж из Америки случайно выяснила, что отказ говорить что-то о менструации — лишь верхушка айсберга.
Она попросила своего молодого человека Льюиса заскочить в магазин по пути домой и купить ей тампоны. Однако на полках оказалась неожиданно большое разнообразие — отличается друг от друга все, начиная от марки производителя и заканчивая количеством впитываемой жидкости. Он решил не изобретать велосипед и предложил своей девушке самой выбрать нужную коробку. Льюис прислал фотографию с желтой и зеленой упаковкой и уточнил: «Хочешь лимона или лайма?».
Броган вопрос развеселил, и она поделилась им со своими подписчиками в социальной сети — пост набрал почти 800 тысяч лайков и более сотни тысяч комментариев.
Как передает британское издание The Mirror, многие женщины посмеялись и подтвердили, что тоже сталкивались с подобными ситуациями. Некоторые мужчины также не прошли мимо публикации:
«Подожди, это что, не ароматы?», «Во всяком случае, он пытается», «Просто аплодируйте своему мужчине за то, что он принес тампоны», «Любой парень, который покупает для своей дамы необходимые ей вещи, является ангелом-хранителем!».
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos