Реакция мужчины на просьбу купить средства женской гигиены позабавила пользователей Сети

Что же, ни для кого секрет, что каждый месяц у женщины начинается менструация. Особо ранимые товарищи всегда рады поиграть синонимами: «Эти дни», «Киска мордочку разбила», «Красная армия», «Гости из Краснодара», «Девичье красноречие» и еще десятки вариаций для названия естественного процесса — утилизации невостребованного генетического материала. Словом, чаще всего проявляют чудеса выдумывания метафор, как правило, мужчины. Но женщина по имени Броган Пейдж из Америки случайно выяснила, что отказ говорить что-то о менструации — лишь верхушка айсберга.

Она попросила своего молодого человека Льюиса заскочить в магазин по пути домой и купить ей тампоны. Однако на полках оказалась неожиданно большое разнообразие — отличается друг от друга все, начиная от марки производителя и заканчивая количеством впитываемой жидкости. Он решил не изобретать велосипед и предложил своей девушке самой выбрать нужную коробку. Льюис прислал фотографию с желтой и зеленой упаковкой и уточнил: «Хочешь лимона или лайма?».

Броган вопрос развеселил, и она поделилась им со своими подписчиками в социальной сети — пост набрал почти 800 тысяч лайков и более сотни тысяч комментариев.