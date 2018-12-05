Разводу быть? Максим Виторган снял обручальное кольцо

Вот уже несколько дней в Сети гуляют слухи о грядущем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Якобы медиадива не на шутку увлеклась театральным режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на то, что ни Ксения, ни Максим не комментируют возникшие домыслы, пользователи Сети находят новые подтверждения слухам.

Так, на новых фото и видео в Instagram Виторгана пользователи Сети заметили, что он перестал носить обручальное кольцо.