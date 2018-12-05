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Разводу быть? Максим Виторган снял обручальное кольцо

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Виторгана

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Актер подогрел слухи о разладе в отношениях с Ксенией Собчак.

Вот уже несколько дней в Сети гуляют слухи о грядущем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Якобы медиадива не на шутку увлеклась театральным режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на то, что ни Ксения, ни Максим не комментируют возникшие домыслы, пользователи Сети находят новые подтверждения слухам.

Так, на новых фото и видео в Instagram Виторгана пользователи Сети заметили, что он перестал носить обручальное кольцо.

Стоит отметить, что Ксения также сняла украшение с безымянного пальца правой руки.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году, а тремя годами позже у пары родился сын Платон. В свою очередь, Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, однако в августе этого года стало известно, что пара разводится спустя восемь лет брака.

А вы верите слухам о грядущем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана?

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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