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Развод и девичья фамилия: как понять, что ваш брак скоро рухнет

Многие при встрече своего человека мечтают быть с ним на протяжении всей жизни и даже умереть в один день. Однако, чтобы сохранить брак, требуется много усилий и участие обоих партнеров. Так, специалисты в области отношений назвали несколько признаков будущего развода. «Вы должны общаться, делиться, смеяться и дружить друг с другом, а также вести здоровую сексуальную жизнь — все это признаки прочных отношений», — сказала эксперт по отношениям Руби Пейн.
Развод и девичья фамилия: как понять, что ваш брак скоро рухнет

Эксперт рассказала The Sun о том, что интимная близость считается неотъемлемой составляющей любых здоровых и долгосрочных отношений. Также не стоит забывать про компромисс, который позволит не усугублять спор, а мирно решить проблему.

Между тем о скором распаде отношений говорит нежелание возвращаться домой или, например, равнодушие. Чтобы понять, остались ли у вас какие-то чувства к партнеру, надо представить его с другим человеком: если вам больно от данных мыслей, значит, еще не все потеряно и ваш союз можно спасти, в противном случае оставаться вместе бессмысленно.

Кроме того, в паре могут возникнуть проблемы, когда у вас разные взгляды на жизнь и цели или отсутствуют дружеские отношения, например, вы не проводите время вместе, не делитесь секретами и так далее.

Фото: freepik.com