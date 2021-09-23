Развод и девичья фамилия: как понять, что ваш брак скоро рухнет

Эксперт рассказала The Sun о том, что интимная близость считается неотъемлемой составляющей любых здоровых и долгосрочных отношений. Также не стоит забывать про компромисс, который позволит не усугублять спор, а мирно решить проблему.

Между тем о скором распаде отношений говорит нежелание возвращаться домой или, например, равнодушие. Чтобы понять, остались ли у вас какие-то чувства к партнеру, надо представить его с другим человеком: если вам больно от данных мыслей, значит, еще не все потеряно и ваш союз можно спасти, в противном случае оставаться вместе бессмысленно.

Кроме того, в паре могут возникнуть проблемы, когда у вас разные взгляды на жизнь и цели или отсутствуют дружеские отношения, например, вы не проводите время вместе, не делитесь секретами и так далее.