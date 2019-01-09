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«Развод без споров»: адвокат Андрея Аршавина прокомментировал его разрыв с женой

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Алиса и Андрей Аршавины

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Давний помощник футболиста в судебных делах рассказал о ситуации в семье Аршавиных.

На днях супруга Андрея Аршавина Алиса внезапно заявила в интервью, что уже давно находится в разводе с футболистом и больше не хочет иметь с ним ничего общего. Поклонники пары связали произошедшее с недавними фотоуликами против спортсмена — он решил весело провести вечер в родном Санкт-Петербурге в компании моделей, и подробности его прогулки попали на уличные камеры.

Дальнейших комментариев Алиса не дала, но более разговорчивым оказался адвокат Андрея Павел Волошин. Впрочем, юрист лишь еще больше всех запутал. «Ни он, ни она за моей помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов», — объяснил специалист в интервью газете «Комсомольская правда».

Напомним, Андрей и Алиса Аршавины поженились в 2016 году после нескольких лет романа. Спортсмен ушел к питерской журналистке от бывшей гражданской супруги, ныне успешной телеведущей и писательницы Юлии Барановской, оставив ту с тремя детьми. В браке с Алисой у Андрея родилась дочь Есения, к тому же мужчина принимал участие в воспитании детей жены от первого брака.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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