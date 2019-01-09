«Развод без споров»: адвокат Андрея Аршавина прокомментировал его разрыв с женой

На днях супруга Андрея Аршавина Алиса внезапно заявила в интервью, что уже давно находится в разводе с футболистом и больше не хочет иметь с ним ничего общего. Поклонники пары связали произошедшее с недавними фотоуликами против спортсмена — он решил весело провести вечер в родном Санкт-Петербурге в компании моделей, и подробности его прогулки попали на уличные камеры.

Дальнейших комментариев Алиса не дала, но более разговорчивым оказался адвокат Андрея Павел Волошин. Впрочем, юрист лишь еще больше всех запутал. «Ни он, ни она за моей помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов», — объяснил специалист в интервью газете «Комсомольская правда».