Разведенные мужчины и женщины рассказали о моменте, когда браку пришел конец
Как уточнил один из опрошенных, больше всего в его жене задевало то, как она ленилась забирать дочь из детского сада. «Я хотел, чтобы она изменила мне и найти повод уйти», — признался мужчина.
Последней каплей для другого американца стали слова партнерши о ненависти к нему. «Моя бывшая жена заявила мне, что не будет расти со мной как личность», — признался холостяк. При этом среди причин развода встречались и необычные. К примеру, женщина ушла от возлюбленного после того, как он не узнал, кто является кем из сыновей-близнецов.
«Я понял, что пора расставаться, когда у нас закончилась энергия спорить», — добавил еще один опрошенный. Излишнюю занятость назвали причиной разрыва сразу несколько представительниц слабого пола.
«Я была раздражена тем, что муж не имеет постоянной работы после десяти лет брака, и решила уйти, когда он предложил завести ребенка для спасения отношений», — призналась американка. «Я поняла, что партнер слишком отличается после шести лет совместной жизни», — согласилась с ней другая. «Йога помогла нам осознать, что мы не были счастливы в браке», — добавила третья американка, увлекшаяся спортом.
Еще одна из представительниц слабого пола не выдержала того, что ее муж играл в гольф в то время, как их семинедельная дочь находилась в реанимации.
Фото: pixabay.com
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