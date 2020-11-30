Разведенные мужчины и женщины рассказали о моменте, когда браку пришел конец

Как уточнил один из опрошенных, больше всего в его жене задевало то, как она ленилась забирать дочь из детского сада. «Я хотел, чтобы она изменила мне и найти повод уйти», — признался мужчина.

Последней каплей для другого американца стали слова партнерши о ненависти к нему. «Моя бывшая жена заявила мне, что не будет расти со мной как личность», — признался холостяк. При этом среди причин развода встречались и необычные. К примеру, женщина ушла от возлюбленного после того, как он не узнал, кто является кем из сыновей-близнецов.