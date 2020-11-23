Разочаровавшаяся в любви женщина ради смеха зашла на сайт знакомств и нашла свою половинку

Женщина, которая была на грани отказа от любви, нашла свою вторую половинку на сайте знакомств во время самоизоляции - и они женятся всего через шесть месяцев со дня встречи, передает издание Daily Mail. Всего через час после регистрации 47-летняя Николетт Майлз, менеджер туристического агентства из Девона, ответила на сообщение 45-летнего Тони Джонсома, но сначала не придала этому общению какое-то значение. Она все еще планировала виртуальное общение, однако мужчина настоял на том, чтобы после окончания самоизоляции они встретились и посмотрели друг другу в глаза. Однако ждать нужно было долго, поэтому Тони предложил встретиться на «дистанционном свидании» через два дня после знакомства. Романтика взяла верх и уже в конце августа влюбленные решили съехаться, чтобы начать жить вместе, а в конце сентября мужчина сделал предложение даме своего сердца, признавшись, что она является его второй половинкой. Николетта поддерживает своего избранника и подтверждает, что они с нетерпением ждут того дня, когда в Англии снимут запрет на проведение массовых мероприятий.

«Для кого-то 2020 год был ужасным, но для меня он стал особенным. После долгих лет одиночества и разочарования я решила поднять себе настроение и нашла того, кто предназначен мне свыше. Я действительно исчерпала силы и веры и почти уже смирилась, что проживу эту жизнь без любви», - поделилась своими мыслями женщина и добавила, что сначала им было просто держать дистанцию, постепенно узнавая друг друга чуть лучше, но по мере сближения соблюдать предписанные меры становилось все сложнее. И несмотря на то, что их близкие озабочены тем, как быстро развиваются их отношения, сами влюбленные не хотят медлить и поженятся сразу же, как только будет возможность. «Мы понимаем, что со стороны это выглядит безумием. Но в нашем возрасте мы не хотим «болтаться без дела», а предпочитаем наслаждаться жизнью вместе, как супружеская пара», - рассказала Николетта, которая еще сама до конца не понимает, каким образом ей наконец-то удалось найти того, кто сделает ее самой счастливой.