Размышлявший 20 лет об отношениях мужчина дал идеальный совет их сохранения

В комментариях одна девушка отметила, что всегда говорит это сама супругу. «Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал. Пожалуйста, не пытайся решить эту проблему и не делись своими соображениями на этот счет», - предупреждает она своего партнера.

В Сети сочли совет автора поста очень полезным. «Поговорю об этом с моим молодым человеком. Бывает, что мне и правда нужно выговориться и почувствовать любовь, а не получить совет», - согласилась девушка под ником ace_cx.

Многие считают, что этого же принципа «невмешательства» нужно придерживаться в отношениях с друзьями, близкими, коллегами. «Иногда людям просто хочется быть услышанными, а иногда они ищут пути решения проблемы. Лучший способ узнать, что им нужно, - это просто спросить», — добавил TrondroKely.