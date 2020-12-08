Размышлявший 20 лет об отношениях мужчина дал идеальный совет их сохранения
Как уточнил автор поста, когда один из партнеров жалуется другому на жизнь и говорит о проблемах, не значит, что он несчастлив: иногда людям просто нужно выговориться. При этом, если второй человек начнет давать советы и поучать, это будет неуместно. «В следующий раз, когда захочется что-то порекомендовать, просто спросите: «Ты хочешь выпустить пар или тебе нужен совет?» - отметил эксперт.
В комментариях одна девушка отметила, что всегда говорит это сама супругу. «Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал. Пожалуйста, не пытайся решить эту проблему и не делись своими соображениями на этот счет», - предупреждает она своего партнера.
В Сети сочли совет автора поста очень полезным. «Поговорю об этом с моим молодым человеком. Бывает, что мне и правда нужно выговориться и почувствовать любовь, а не получить совет», - согласилась девушка под ником ace_cx.
Многие считают, что этого же принципа «невмешательства» нужно придерживаться в отношениях с друзьями, близкими, коллегами. «Иногда людям просто хочется быть услышанными, а иногда они ищут пути решения проблемы. Лучший способ узнать, что им нужно, - это просто спросить», — добавил TrondroKely.
Фото: pixabay.com, Reddit Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!