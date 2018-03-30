Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Раздельный досуг и дурные привычки мужа: Екатерина Стриженова раскрыла правду о своей семье

Екатерина Стриженова рассказала, с чем ей приходится мириться в браке.

Екатерину и Александра Стриженовых считают идеальной парой. Их поклонники уверены: эти двое так подходят друг другу, что их семейная жизнь протекает как в романтическом кино. На днях телезвезда рассказала, что на самом деле не все так гладко: им с дочерью приходится мириться с некоторыми особенностями главы семейства.

Секрет отсутствия частых ссор — в персональном комфорте каждого. «У всех членов семьи есть свои зоны. Но при этом все равно в гостиной все вместе собираемся. У нас там стоит большой диван, на котором есть Сашино место, на которое никто не должен садиться. И когда наша дочь Александра позволяет себе лечь там и вытянуть ноги, тут же ее прогоняют. Она начинает папе доказывать, что диван, мол, общий. Но я ей объяснила, что есть вещи, которые святые, и трогать их не надо», — рассказала мудрая мать и жена. У Александра есть кабинет, где он может уединиться. Екатерина принимает гостей в особой женской комнате, — передает «СтарХит».

«У меня муж никогда не заправляет за собой кровать. И не будет. Поэтому я с этим смирилась. Он не моет никогда за собой посуду и не убирает за собой тарелку. Говорит, если есть посудомоечная машина, то это все решает. И у меня к нему нет вопросов. Я никогда мужу не говорю, что в посудомойку тоже надо загрузить посуду и вытащить ее», — делится Стриженова.

Впрочем, и за собой Екатерина признает некоторые «грешки»: «Саша, где снял свою одежду, там и оставил. И я такая же. Потом ходим, собираем вещи по всей квартире. Надо знать особенности друг друга, это очень облегчает жизнь».

Телеведущая призналась, что может назвать себя счастливой. «Я – за мужем, и очень этому рада. Все глобальные проблемы все равно Саша решает», — сообщила она.

Фото: instagram

Гороскоп