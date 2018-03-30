Раздельный досуг и дурные привычки мужа: Екатерина Стриженова раскрыла правду о своей семье

Екатерину и Александра Стриженовых считают идеальной парой. Их поклонники уверены: эти двое так подходят друг другу, что их семейная жизнь протекает как в романтическом кино. На днях телезвезда рассказала, что на самом деле не все так гладко: им с дочерью приходится мириться с некоторыми особенностями главы семейства.

Секрет отсутствия частых ссор — в персональном комфорте каждого. «У всех членов семьи есть свои зоны. Но при этом все равно в гостиной все вместе собираемся. У нас там стоит большой диван, на котором есть Сашино место, на которое никто не должен садиться. И когда наша дочь Александра позволяет себе лечь там и вытянуть ноги, тут же ее прогоняют. Она начинает папе доказывать, что диван, мол, общий. Но я ей объяснила, что есть вещи, которые святые, и трогать их не надо», — рассказала мудрая мать и жена. У Александра есть кабинет, где он может уединиться. Екатерина принимает гостей в особой женской комнате, — передает «СтарХит».

«У меня муж никогда не заправляет за собой кровать. И не будет. Поэтому я с этим смирилась. Он не моет никогда за собой посуду и не убирает за собой тарелку. Говорит, если есть посудомоечная машина, то это все решает. И у меня к нему нет вопросов. Я никогда мужу не говорю, что в посудомойку тоже надо загрузить посуду и вытащить ее», — делится Стриженова.

Впрочем, и за собой Екатерина признает некоторые «грешки»: «Саша, где снял свою одежду, там и оставил. И я такая же. Потом ходим, собираем вещи по всей квартире. Надо знать особенности друг друга, это очень облегчает жизнь».

Телеведущая призналась, что может назвать себя счастливой. «Я – за мужем, и очень этому рада. Все глобальные проблемы все равно Саша решает», — сообщила она.

Фото: instagram