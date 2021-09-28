Разбросанные носки и не только: какие привычки любимых людей раздражают чаще всего

«37% считают, что они одинаково раздражают друг друга, хотя более четверти мужчин считают, что они раздражают свою супругу больше. 68% опрошенных в конечном итоге заводятся из-за мелких придирок», — сообщается в The Mirror.

Специалисты отмечают, что у половины респондентов появилось напряжение в отношениях с началом пандемии, когда партнеры проводили много совместного времени на изоляции.

Респонденты отметили по крайней мере по пять привычек партнеров, которые их раздражают, при этом считают, что у них столько же. Например, людям не нравится, что избранник использует телефон во время беседы, разбрасывает одежду по дому, наводит беспорядок во время приготовления пищи, оставляет крошки после еды, оставляет крышку унитаза поднятой, не слушает их, пытается командовать, не помогает по дому или с детьми, плохо соблюдает личную гигиену и прочее.