Расставание неизбежно: какие ошибки молодоженов становятся причиной развода в первый год брака

Как сообщила психолог Кристина Якубова в беседе с «Пятым каналом», многие семейные пары в первый год брака совершают ошибки, которые приводят к разводу.

Самой распространенной ошибкой эксперт считает рождение ребенка у молодоженов, поскольку этот счастливый момент — огромный стресс для партнеров и так называемая проверка на прочность. «Решение о детях должно быть осознанное, и оно должно быть принято спустя какое-то время, когда вы уже точно поняли, что вы — это те, кто нужен друг другу. Ни в коем случае не стоит заводить детей, если в отношениях начались проблемы. Они решаются между двумя взрослыми, и ребенок в такую концепцию, конечно же, не вписывается», — говорит психолог.

Многие партнеры в начале семейной жизни предпочитают многое умалчивать. Однако большое заблуждение, что лучше промолчать и не высказать свое недовольство, избегая конфликтов. На самом деле нужно научиться спокойно разговаривать друг с другом и выяснять, что и кого не устраивает.

По мнению эксперта, важно не надевать маску и всегда оставаться самим собой, а также не терять самоидентификацию и сохранить собственное «Я».