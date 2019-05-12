Рассталась с женихом? В Сети обсуждают нового бойфренда «особенной» дочери Ирины Хакамады

Активный и целеустремленный Влад Ситдиков, жених «особенной» дочери Ирины Хакамады, очень нравится ее поклонникам. Актер, спортсмен, блогер с синдромом Дауна — серьезный молодой человек завоевал сердце Марии Сиротинской два года назад. Все это время пара всерьез готовилась к самостоятельной жизни, свадьбе, рождению детей. Однако в это воскресенье появились слухи об их расставании и фото Маши с другим мужчиной.

«Это мой молодой человек. А Влад мне не нравится, я влюблена в другого», — приводит слова девушки «СтарХит».