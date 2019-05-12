Рассталась с женихом? В Сети обсуждают нового бойфренда «особенной» дочери Ирины Хакамады

Активный и целеустремленный Влад Ситдиков, жених «особенной» дочери Ирины Хакамады, очень нравится ее поклонникам. Актер, спортсмен, блогер с синдромом Дауна — серьезный молодой человек завоевал сердце Марии Сиротинской два года назад. Все это время пара всерьез готовилась к самостоятельной жизни, свадьбе, рождению детей. Однако в это воскресенье появились слухи об их расставании и фото Маши с другим мужчиной.
«Это мой молодой человек. А Влад мне не нравится, я влюблена в другого», — приводит слова девушки «СтарХит».
Фото: Instagram Марии Сиротинской
«Пусть мучается! Мне на него все равно. Мы не сошлись характерами, поэтому и расстались», — цитирует издание ее слова в комментариях.
Впрочем, позже дочь Ирины Хакамады удалила этот пост, опубликовав то же фото с подписью: «Это мой друг».
Официальных комментариев пока нет, а следовательно о расставании говорить пока рано. Возможно, Мария и Влад просто поссорились.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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