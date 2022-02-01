Расспросы о наличии жениха и другие случаи, когда родственники нарушают личные границы
Однако с близкими людьми установить границы бывает сложнее всего. Тогда возникают сильные отрицательные эмоции: злость, негодование, внутреннее напряжение, страх, чувство вины, смущение, стыд и обида. Чтобы этого не произошло, Елена Колесниченко рассказала, что узнать о нарушении личных границ можно по нескольким признакам.
В первую очередь на это намекает неуместный телесный контакт. Все-таки совершенно нормально, если человеку неприятны, например, объятия и поцелуи с некоторыми родственниками. Чтобы отказать в этом и не обидеть близкого человека, следует спокойно и понятно выразить свое мнение на этот счет, пишут «Аргументы и Факты».
Поводом для разговора и обозначения своих границ оказывается и использование близкими ваших личных вещей, а также вторжение в личную жизнь. Наверняка многим задавали вопросы о наличии жениха или невесты.
Непрошеные советы тоже считаются вторжением в личное пространство, пусть даже они даны исключительно из добрых побуждений. Ведь каждый человек имеет право на свое мнение, убеждения и взгляды. «То, как вы выглядите, одеваетесь, как живете, чем увлекаетесь, ваш выбор — ваше личное дело. Если вас смущают, обижают или злят советы доброжелателей, вы можете сказать прямо, что не спрашивали у них совета, но если вам понадобится их совет, то вы обязательно об этом сообщите», — сообщила психолог.
Кроме того, важно научиться говорить «нет». Тогда вы не потратите свое время, попадаясь на уловки родственников. Например, не станете продолжать бессмысленные разговоры или откажете в одолжении.
«Защитить свои границы — означает улучшить жизнь себе и другим. Не нужно заставлять близких гадать, нормально ли что-то для вас или неприемлемо. Также важно уважать границы окружающих вас людей и стараться быть тактичными. Человек с сильными границами понимает, что здоровые близкие отношения — это поддержка каждого в его росте и на пути к самореализации», — заключила Елена Колесниченко.
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