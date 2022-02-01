Расспросы о наличии жениха и другие случаи, когда родственники нарушают личные границы

Однако с близкими людьми установить границы бывает сложнее всего. Тогда возникают сильные отрицательные эмоции: злость, негодование, внутреннее напряжение, страх, чувство вины, смущение, стыд и обида. Чтобы этого не произошло, Елена Колесниченко рассказала, что узнать о нарушении личных границ можно по нескольким признакам.

В первую очередь на это намекает неуместный телесный контакт. Все-таки совершенно нормально, если человеку неприятны, например, объятия и поцелуи с некоторыми родственниками. Чтобы отказать в этом и не обидеть близкого человека, следует спокойно и понятно выразить свое мнение на этот счет, пишут «Аргументы и Факты».

Поводом для разговора и обозначения своих границ оказывается и использование близкими ваших личных вещей, а также вторжение в личную жизнь. Наверняка многим задавали вопросы о наличии жениха или невесты.