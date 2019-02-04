Пылкие объятия и счастливые улыбки: новое нежное фото Галкина и Пугачевой бьет рекорды в Сети

Время от времени Максим Галкин делится с поклонниками семейными снимками — и не только с детьми, но и более личными, с женой Аллой Борисовной Пугачевой. На свежем фото супруги позируют у себя в подмосковном особняке.

«Всем желаем хорошего настроения!» — лаконично и тепло подписал кадр Галкин. В нем он нежно обнимает жену, одетую в скромное черное платье. Надо отметить, что Алла Борисовна выглядит очень молодой и очень счастливой.