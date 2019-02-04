Пылкие объятия и счастливые улыбки: новое нежное фото Галкина и Пугачевой бьет рекорды в Сети

Время от времени Максим Галкин делится с поклонниками семейными снимками — и не только с детьми, но и более личными, с женой Аллой Борисовной Пугачевой. На свежем фото супруги позируют у себя в подмосковном особняке.
«Всем желаем хорошего настроения!» — лаконично и тепло подписал кадр Галкин. В нем он нежно обнимает жену, одетую в скромное черное платье. Надо отметить, что Алла Борисовна выглядит очень молодой и очень счастливой.
«Молодцы! Удачи!!!», «Желаю здоровья и счастья, очень радостно на вас смотреть», «Счастья Вам , дорогие!», «Какие вы красивые и хорошие)», «Не отпускайте друг друга», «Алла Борисовна светится от счастья», «Вы классные, спасибо за позитив», «Просто любимые человечки», — отреагировали на семейный портрет Пугачевой и Галкина поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Кстати, за сутки пост набрал более полумиллиона лайков.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram