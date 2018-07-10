Пугачева откровенно об интиме с мужьями: «С Максом сплю отдельно, а с Филей надо было»

Не так давно Алла Пугачева приехала в театр имени Ермоловой, где при полном зале зрителей дала интервью Олегу Меньшикову для его Youtube-канала. Разговор с актером у певицы получился очень личный. Примадонна впервые за долгое время очень откровенно рассказала о своей интимной жизни с мужьями — нынешним, Максимом Галкиным, и бывшими.

«В нашем замке есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», — призналась Алла Борисовна.