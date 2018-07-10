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Пугачева откровенно об интиме с мужьями: «С Максом сплю отдельно, а с Филей надо было»

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я выбрал вместо рекламы.
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69-летняя Алла Борисовна Пугачева дала большое и очень личное интервью об отношениях с бывшими супругами и нынешним мужем Максимом Галкиным.

Не так давно Алла Пугачева приехала в театр имени Ермоловой, где при полном зале зрителей дала интервью Олегу Меньшикову для его Youtube-канала. Разговор с актером у певицы получился очень личный. Примадонна впервые за долгое время очень откровенно рассказала о своей интимной жизни с мужьями — нынешним, Максимом Галкиным, и бывшими.

«В нашем замке есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», — призналась Алла Борисовна.

Певица заявила, что только в пятом браке с Максимом Галкиным обрела настоящее женское счастье. «Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня мужья-то какие были. Один директор, другой вообще... Ну, с Филей все понятно. С Филей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколько мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его», — рассказала Пугачева.

Напомним, Алла Борисовна и Максим Галкин поженились в конце 2011 года. До свадьбы пара прожила вместе 6 лет. Они воспитывают 4-летних детей-близнецов Лизу и Гарри.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Maxim Burlak, Gennadii Usoev / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube / ОМ Олега Меньшикова

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