Пугачева откровенно о личной жизни: «Я живу с Галкиным и Киркоровым как Лиля Брик с мужем и Маяковским»

«Так надо было, — рассказала о браке с Киркоровым Пугачева. — Иногда мне кажется, что мы живем жизнью Лили Брик, Иосифа Брика и Маяковского. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так».

По словам певицы, в свое время она согласилась выйти замуж за Максима Галкина, потому что артист пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен. «Я спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут... Макс сказал: «Конечно. Не бойся ничего!» И все...».

Фото: Gennadii Usoev, Maxim Burlak / Global Look Press, Instagram