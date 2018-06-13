logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пугачева откровенно о личной жизни: «Я живу с Галкиным и Киркоровым как Лиля Брик с мужем и Маяковским»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети появились первые цитаты из недавнего интервью Аллы Пугачевой Олегу Меньшикову.

На днях известный актер Олег Меньшиков пригласил Примадонну в театр имени Ермоловой, чтобы на сцене при полном зале зрителей взять у нее интервью. Алла Борисовна согласилась, и на днях в Сети всплыли первые цитаты из этой откровенной беседы.

К примеру, Олег Меньшиков поинтересовался у АБ, почему в ее жизни появился Филипп Киркоров.

«Так надо было, — рассказала о браке с Киркоровым Пугачева. — Иногда мне кажется, что мы живем жизнью Лили Брик, Иосифа Брика и Маяковского. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так».

По словам певицы, в свое время она согласилась выйти замуж за Максима Галкина, потому что артист пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен. «Я спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут... Макс сказал: «Конечно. Не бойся ничего!» И все...».

Фото: Gennadii Usoev, Maxim Burlak / Global Look Press, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое