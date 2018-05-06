Пугачева о возвращении супруга домой: «От радости сердечко тает»

«Пусть ваша любовь Алочка, будет бесконечной и приносит только радость», «Дай Бог всем женщинам так же думать о мужьях», «Алла Борисовна! Вы — счастливая! А от счастья — такая красивая!!!!!», «Алла Борисовна! Я очень рада за ВАС, что у Вас такая дружная и любящая семья! Счастья, Любви Вам и всех земных благ! Вы очень хорошая и добрая, любящая мать и жена! Вы, уникальная женщина!» — написали поклонники Алле Борисовне (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram