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Пугачева о возвращении супруга домой: «От радости сердечко тает»

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Максим Галкин и Алла Пугачева
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Алла Борисовна Пугачева посвятила мужу Максиму Галкину несколько нежных слов и новое селфи.

В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой обычно шоумен делает комплименты и признается в любви супруге. Но недавно, в качестве исключения, певица решила поделиться эмоциями по поводу возвращения Максима с гастролей не только с ним самим, но и с интернет-пользователями.

«От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», — так подписала Примадонна новое селфи, которое выложила в микроблог.

«Пусть ваша любовь Алочка, будет бесконечной и приносит только радость», «Дай Бог всем женщинам так же думать о мужьях», «Алла Борисовна! Вы — счастливая! А от счастья — такая красивая!!!!!», «Алла Борисовна! Я очень рада за ВАС, что у Вас такая дружная и любящая семья! Счастья, Любви Вам и всех земных благ! Вы очень хорошая и добрая, любящая мать и жена! Вы, уникальная женщина!» — написали поклонники Алле Борисовне (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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