Надавили на больное: психологи назвали страхи абьюзеров, помогающие им противостоять

Больше всего абьюзеры боятся оказаться ненужными, потерять контроль над ситуацией и перестать чувствовать себя неким властелином. Это происходит, когда любые действия тираничного по характеру человека становятся безразличны их жертве.

Кроме того, такие люди предпочитают огораживать от внешнего мира своих «заложников», чтобы те не раскрыли обществу правду о них. Они любят доставлять боль окружающим, которые кажутся слабее, при этом сторонятся контактов с превосходящими их личностями.