Психологи назвали первый признак того, что партнер хочет вас бросить
Расставание всегда бывает неожиданным и обидным. Но есть несколько признаков того, что возлюбленный или любимая перестали дорожить вами, даже если не упоминают об этом, подчеркнули специалисты.
Исследование показало, что люди, подумывающие о расставании, начинают чаще говорить «я» вместо «мы». Более частое использование местоимений в единственном числе может указывать на надвигающийся разрыв.
Были проанализированы более миллиона сообщений 6,8 тысячи пользователей Reddit за год до и после разрыва. По словам экспертов, слова и предложения инициаторов размолвки менялись за три месяца до печального события. К «нормальному» языку они возвращались лишь спустя полгода после этого события.
При этом языковые маркеры были заметны и у тех, кого бросали. Язык пар в сложный период становился более личным и неформальным, что свидетельствует о падении аналитического мышления. «Похоже, что даже до того, как люди осознают, что разрыв произойдет, он начинает влиять на их жизнь, — подчеркнула психолог UT Austin, автор исследования Сара Серадж. — Мы не замечаем, сколько раз используем предлоги, артикли или местоимения, но эти слова могут рассказать нам о нашем эмоциональном состоянии».
Как уточнила специалист, «ярко выраженные закономерности» достигли пика в день разрыва и сохранялись до шести месяцев спустя, даже когда люди обсуждали другие темы в разных сообществах Reddit.
Фото: pexels.com
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