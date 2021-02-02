Психологи назвали первый признак того, что партнер хочет вас бросить

Были проанализированы более миллиона сообщений 6,8 тысячи пользователей Reddit за год до и после разрыва. По словам экспертов, слова и предложения инициаторов размолвки менялись за три месяца до печального события. К «нормальному» языку они возвращались лишь спустя полгода после этого события.

При этом языковые маркеры были заметны и у тех, кого бросали. Язык пар в сложный период становился более личным и неформальным, что свидетельствует о падении аналитического мышления. «Похоже, что даже до того, как люди осознают, что разрыв произойдет, он начинает влиять на их жизнь, — подчеркнула психолог UT Austin, автор исследования Сара Серадж. — Мы не замечаем, сколько раз используем предлоги, артикли или местоимения, но эти слова могут рассказать нам о нашем эмоциональном состоянии».

Как уточнила специалист, «ярко выраженные закономерности» достигли пика в день разрыва и сохранялись до шести месяцев спустя, даже когда люди обсуждали другие темы в разных сообществах Reddit.