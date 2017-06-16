Ученые выяснили, что лучший способ избегать разочарований — наслаждаться настоящим моментом, а не зацикливаться на мечтах.

Реклама, книги и фильмы приучили людей думать о том, что счастье связано с конкретными вещами: богатством, высоким статусом, красотой, брендовой одеждой и даже продуктами питания. Вы стремитесь их заполучить, но когда наконец добиваетесь цели, то не испытываете наслаждения.

Исследователи из Барнард-колледжа при Колумбийском университете нашли объяснение, почему получение желаемого далеко не всегда приносит удовольствие или быстро перестает радовать. Выяснилось, что гораздо больший всплеск положительных эмоций возникает тогда, когда люди ожидают приятное событие, а не в тот момент, когда оно наступает.

Как сообщает Planet Today, психологи предлагают пересмотреть представления о счастье, чтобы наслаждаться каждым моментом жизни, а не только радоваться в те редкие эпизоды, когда вы получаете результат длительных стараний.