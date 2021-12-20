Психолог рассказала, в чем современные женщины не уступают мужчинам и даже их превосходят
Как сообщила специалист, женщины приспособились к конкуренции в современном мире, но образ мышления мужчин еще не позволяет принять этот факт. «Мужское эго становится все более хрупким, его прямой угрозой стали самоуверенность и одаренность женщин. Женский мозг настроен на долгосрочное стратегическое видение, в то время как мужчины действуют с прицелом на короткие сроки. Все больше женщин влияет на политику и экономику. Женщины научились следить за своим психическим здоровьем и держать баланс между эмоциональными волнами», — уточнила психолог в беседе с «Пятым каналом».
При этом мужчины не научились справляться с психическими проблемами, а плюс к этому не могут обратиться к специалистам за психологической помощью из-за множества предрассудков, отметила Белявская.
«Современный мир требует противоположный мужскому тип руководителя. В мире, в котором будут править женщины, войн будет гораздо меньше. Женщины не склонны выстраивать иерархические системы. Возможно, мир с правящими женщинами будет рассматриваться как определяющее место прежде всего для развития детей, нежели как место для доступа к ресурсам», — предполагает психолог.
Представительницам прекрасного пола лучше удастся управлять, например, благодаря умению сопереживать и сочувствовать, что важно для хорошего политика, уточнила она. «Мужчинам будет проще адаптироваться в среде правления женщин, если они научатся мягкости, уважению и примут равенство», — заключила Анна Белявская.
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