Психолог рассказала, в чем современные женщины не уступают мужчинам и даже их превосходят

Как сообщила специалист, женщины приспособились к конкуренции в современном мире, но образ мышления мужчин еще не позволяет принять этот факт. «Мужское эго становится все более хрупким, его прямой угрозой стали самоуверенность и одаренность женщин. Женский мозг настроен на долгосрочное стратегическое видение, в то время как мужчины действуют с прицелом на короткие сроки. Все больше женщин влияет на политику и экономику. Женщины научились следить за своим психическим здоровьем и держать баланс между эмоциональными волнами», — уточнила психолог в беседе с «Пятым каналом».

При этом мужчины не научились справляться с психическими проблемами, а плюс к этому не могут обратиться к специалистам за психологической помощью из-за множества предрассудков, отметила Белявская.