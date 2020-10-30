Психолог рассказала о хобби, которое может укрепить отношения

По ее словам, одним из полезных для пар занятий может стать совместный бег — занятия спортом. «Исследования показали, что когда пары объединяются для какой-то цели, они становятся более удовлетворенными в своих отношениях и еще больше влюбляются друг в друга, - отметила специалист. — Во время бега вы испытываете физиологическое возбуждение с потными ладонями, одышкой и учащенным пульсом, это похоже на острые ощущения от влечения. Когда вы разделяете общую цель, поддерживаете и мотивируете партнера во время бега, показываете сочувствие и соревновательный дух».

По словам эксперта, кажется странным, что можно испытывать еще больше любви к мужу или жене, от которых разит потом.

«Я считаю, что бег действительно укрепляет отношения. Во время совместного бега трусцой вы можете обсудить приятные моменты, вспомнить веселые истории. И хотя в большинстве случаев эти разговоры беззаботны, они также могут быть довольно глубокими», — добавила специалист.

Как отмечает Джо, во фразе «Нам нужно поговорить» есть что-то неприятное. «Кого не пугала перспектива серьезного разговора со своим партнером? Но неформальное общение вместе с упором на физические упражнения может сделать любые важные беседы менее устрашающими», — считает она.