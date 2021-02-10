Психолог перечислил пять работающих способов борьбы с одиночеством

Как правило, одиночество - это чувство печали или пустоты, когда наша потребность в социальных контактах не удовлетворяется. Хотя это само по себе не классифицируется как проблема психического здоровья, оно может быть спусковым крючком или провоцирующим фактором. «Исследования показали, что к группе повышенного риска одиночества относятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, - говорит Стивен Бакли, руководитель отдела информации благотворительной организации по охране психического здоровья Mind. - В 2020 году мы опросили более 16 тысяч человек во время самоизоляции и обнаружили, что одиночество было ключевой причиной подавленности. Чувство одиночества ухудшило психическое здоровье почти двух третей жителей Великобритании».

Психолог Алекс Френкель поделился пятью советами, как можно победить одиночество. В первую очередь, он советует заняться физической активностью, можно попробовать тренировки в онлайн-группах. Посредством виртуальных коллективных занятий мы не только получаем ощущение человеческого взаимодействия, но и заставляем наши тела двигаться. Во время тренировок наш организм выделяет эндорфины, которые помогают улучшить настроение и уменьшить восприятие боли.