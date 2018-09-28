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«Прошлое держите при себе»: теща Аршавина резко высказалась о Барановской

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Юлия Барановская

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Оказалось, мама нынешней супруги Андрея Аршавина Наталья Сарычева следит за жизнью экс-возлюбленной зятя Юлии Барановской.

На днях телеведущая и писательница Юлия Барановская представила в Санкт-Петербурге свою новую книгу «Все к лучшему. Проверено мной». Так вышло, что место презентации совпало с местом первой встречи Юлии и ее экс-возлюбленного Андрея Аршавина. Многодетная мама написала об этом совпадении в своем микроблоге, и этот пост неожиданно прокомментировала мама нынешней жены футболиста Алисы Аршавиной, Наталья Сарычева.

«Юль, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое — держите при себе. А то — как-то уж много личного», — высказалась женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Барановская не стала вступать в дискуссию с родственницей бывшего гражданского супруга, но за нее это сделали фолловеры. Многие поинтересовались у Натальи, зачем она подписалась на страничку Юлии, ведь ее семья не имеет к телеведущей никакого отношения.

Напомним, что после расставания с Юлией Барановской спортсмен взял в жены петербургскую журналистку Алису Казьмину. В прошлом году она родила ему дочь Есению, также пара вместе воспитывает двух детей Алисы от первого брака.

Фото и видео: Instagram

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