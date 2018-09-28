«Прошлое держите при себе»: теща Аршавина резко высказалась о Барановской

На днях телеведущая и писательница Юлия Барановская представила в Санкт-Петербурге свою новую книгу «Все к лучшему. Проверено мной». Так вышло, что место презентации совпало с местом первой встречи Юлии и ее экс-возлюбленного Андрея Аршавина. Многодетная мама написала об этом совпадении в своем микроблоге, и этот пост неожиданно прокомментировала мама нынешней жены футболиста Алисы Аршавиной, Наталья Сарычева.

«Юль, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое — держите при себе. А то — как-то уж много личного», — высказалась женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).