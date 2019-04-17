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Прогулка с младенцем и нежность на фото: Саша Савельева и Кирилл Сафонов празднуют юбилей свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Фото: Instagram Саши Савельевой
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились 9 лет назад.

Сегодня Саша Савельева и Кирилл Сафонов празднуют 9-летие свадьбы. «Девяточка 💍», — написала певица под нежной фотографией в блоге.

Ее супруг, в свою очередь, показал как она гуляет с новорожденным сыном.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились 17 апреля 2010 года. В последних числах марта 2019 года российские СМИ сообщили, что они стали родителями. Ни певица, ни ее супруг не стали комментировать это событие, но вскоре рассекретили рождение сына и показали первое фото с ним.

Passion.ru поздравляет звездную пару!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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