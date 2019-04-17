Прогулка с младенцем и нежность на фото: Саша Савельева и Кирилл Сафонов празднуют юбилей свадьбы

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились 17 апреля 2010 года. В последних числах марта 2019 года российские СМИ сообщили, что они стали родителями. Ни певица, ни ее супруг не стали комментировать это событие, но вскоре рассекретили рождение сына и показали первое фото с ним.

Passion.ru поздравляет звездную пару!